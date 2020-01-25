رغم توتر العلاقات بين طهران والغرب... ولي عهد بريطانيا: أرغب في زيارة إيران

أبدى الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا، رغبته في القيام بزيارة رسمية إلى إيران، في وقت يشهد توترا متزايدا بين طهران والغرب.

وقال الأمير تشارلز، في مقابلة مع صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية: "نعم بالتأكيد أود ذلك (الذهاب إلى إيران)".

وأضاف "أعلم أن إيران ظلت جزءا مهما من العالم لقرون عديدة وساهمت كثيرا في المعرفة الإنسانية والثقافة والشعر والفن. أعني أنه حقا شعب رائع".

وقال الأمير تشارلز للصحيفة: "لقد قضيت معظم حياتي في محاولة للجمع بين الناس، وأسعى لأن أكون صانع سلام، أنا أصلي من أجل السلام في الشرق الأوسط".

وأضاف خلال المقابلة "أعتقد أن الأمر الأهم هو سلام عادل ودائم"، في تكرار لتصريح أدلى به يوم الجمعة.

وتشهد العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا كبيرا منذ وصول دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، والذي قرر في مايو/ آيار 2018 الانسحاب بشكل منفرد من الاتفاق النووي المُبرم بين إيران وقوى عالمية في 2015، وأعاد فرض العقوبات على طهران.

وفي أول الشهر الجاري أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية قتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وعدد من مرافقيه، الأمر الذي ساهم في زيادة التوتر بين طهران والقوى الغربية.