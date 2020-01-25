ارتفاع وفيات فيروس كورونا بالصين إلى 54 وتسجيل أكثر من 300 إصابة جديدة

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا الجديد، اليوم الأحد، في الصين إلى 54 شخصا، فضلا عن إصابة 300 حالة جديدة، بحسب صحيفة "غلوبال تايمز" المحلية.

موسكو - سبوتنيك. وبحسب الصحيفة توفي 13 شخصا في مقاطعة هوباي الصينية جراء فيروس كورونا المستجد.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أكدت، يوم السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 1287، فيما بلغت الوفيات 41 حالة.

وكان الرئيس الصيني، تشي جين بينغ، أكد أمس السبت على أن فيروس كورونا الجديد ينتشر بشكل سريع، وأن بلاده تواجه "وضعا خطيرا".

وذكر الإعلام الرسمي الصيني أن كافة وكالات السياحة تعتزم إلغاء أية أفواج سياحية، فضلا عن تأجيل مؤقت لبيع تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق على خلفية تفشي الفيروس. ولفت التليفزيون المركزي إلى أن الأفواج التي غادرت الصين بالفعل بإمكانها استكمال رحلاتها.

كما ذكرت وسائل إعلام أن السلطات فرضت قيودا على دخول وخروج السيارات لوسط مدينة ووهان، مركز تفشي الوباء.

وكثفت الصين، الجمعة، جهودها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، فعزلت أكثر من 40 مليون شخص، بينما تم إلغاء عدد من الاحتفالات التي كانت مقررة، السبت، بمناسبة السنة القمرية الجديدة، بالإضافة إلى اغلاق عدد من المواقع الشعبية التي تلقى إقبالا كبيرا.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.

وتنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التي تنتشر حاليا بين الحيوانات، والتي لم تصب البشر بعد.

وعقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعا يوم الأربعاء الماضي بعد إعلان صادر عن هيئة الصحة الوطنية الصينية بأن الفيروس الجديد الذي ظهر لأول مرة هناك، يمكن أن ينتقل من شخص لآخر، لتحديد ما إذا كان ينبغي إعلان حالة طوارئ صحية عالمية.