مصدر عسكري: "جبهة النصرة" تستمر بخروقاتها في منطقة خفض التصعيد في إدلب وريف حلب الغربي

أعلن مصدر عسكري سوري اليوم السبت، أن جبهة النصرة [المحظورة في روسيا] مستمرة بخروقاتها في منطقة خفض التصعيد في أدلب وريف حلب الغربي.

دمشق- سبوتنيك. ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن المصدر قوله إن "تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية المسلحة التي تقاتل معه يستمرون بخروقاتهم المتكررة في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب وغرب حلب، مستهدفة باعتداءاتها اليومية المناطق السكنية ومواقع القوات السورية المسلحة بالقذائف الصاروخية المتنوعة والمفخخات التي تؤدي إلى ارتقاء شهداء، وتنشر الموت والدمار والخوف في أوساط المدنيين الآمنين، وهذا ما لا يمكن السماح باستمراره".

وأضاف المصدر:"إن حياة المدنيين الأبرياء أمانة يعتز الجيش العربي السوري بحملها، وهو مصمم على وضع حد نهائي لهذه الخروقات المتكررة، والعمل على إعادة الحياة الطبيعية إلى تلك المناطق، ولن تختزل أعمال الجيش بالرد على مصادر نيران التنظيمات الإرهابية المسلحة، بل ستشمل عمليات ميدانية كاسحة لا تتوقف قبل اجتثاث ما تبقى من الإرهاب المسلح بكل مسمياته وأشكاله".

وكان الجيش السوري استأنف عملياته العسكرية أمس في الجبهة الشمالية للبلاد تمكن فيها حتى الآن من تحرير عدد من القرى والبلدات والتلال الاستراتيجية في ريف حلب الغربي وريف إدلب وبات على بعد أقل من 1 كم من مدينة معرة النعمان الاستراتيجية أحد أهم معاقل جبهة النصرة في الشمال.