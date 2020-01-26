قائد ميداني: الجيش السوري يسيطر على وادي الضيف في ريف إدلب الجنوبي ويتقدم باتجاه معرة النعمان

دمشق - سبوتنيك. وتحدث القائد الميداني عن معارك عنيفة يخوضها الجيش السوري ضد مسلحي جبهة النصرة".

وقال القائد الميداني إن "قوات الجيش السوري دخلت نحو 150 متر من الجهة الشرقية لمعرة النعمان".

وشهدت جبهات ريفي حلب الشمالي والغربي خلال الساعات الأخيرة من مساء السبت تمهيدا ناريا، بالتزامن مع استعادة الطيران الحربي نشاطه المكثف بعد نحو عام من توقفه عن التحليق في أجواء المدينة.

وأكد مراسل "سبوتنيك" في حلب، أن دوي الانفجارات يتردد في مختلف أحياء حلب، وهي ناجمة عن رمايات المدفعية الثقيلة والراجمات الصاروخية باتجاه مواقع تنظيم جبهة النصرة وحلفائه على محاور "كفر حمرة" و"خان العسل" و"المنصورة" و"تلة شويحنة" و"حريتان" و"الليرمون" و"الراشدين" و"كفرناها" شمال وغرب المدينة.

يذكر أن وحدات من الجيش السوري، تمكنت صباح السبت، من دخول بلدة معرشمشة شرق مدينة معرة النعمان وتحريرها بعد أن طردت الجماعات المسلحة الإرهابية منها.