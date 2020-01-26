"إحداهما على البحر".. رهف السعودية تفاجئ الجميع بصورتين جريئتين

نشرت الشابة السعودية اللاجئة في كندا، رهف القنون، صورة جريئة، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وفاجأت رهف، البالغة من العمر 19 عاما، متابعيها، بصورتين لها، واحدة ترتدي فيها النقاب، والثانية بملابس البحر على الشاطئ، مع وشم على ذراعها، وعلقت :"أكبر تغيير في حياتي.. من إجباري على ارتداء النقاب والتحكم فيَّ من قبل الرجال، إلى كوني امرأة حرة".

The biggest change in my life.. from being forced to wear black sheets and being controlled by men to being a free woman. https://t.co/HHhlPCGc9e pic.twitter.com/oGAh9AgK6Q — Rahaf Mohammed رهف محمد (@rahaf84427714) January 26, 2020

​وأثارت قصة الشابة السعودية، التي هربت من عائلتها إلى تايلاند ثم إلى كندا، ضجة كبرى في العالم، وتسببت أكثر من مرة في غضب العديد من السعوديين.

وكانت تنشر صورا على تطبيق "سناب شات" لممارسات قد يراها البعض عادية، لكن يراها البعض الآخر خارجة عن المألوف، خاصة أنها قادمة من دولة إسلامية محافظة.