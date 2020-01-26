بعد سقوط قتلى وجرحى.. الملك سلمان وولي عهده يوجهان رسالة إلى أردوغان

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد الزلزال الذي ضرب تركيا أمس الجمعه، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال الملك سلمان في برقية عزاء ومواساة: "علمنا بنبأ الزلزال الذي وقع في شرق تركيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية تركيا الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية تركيا من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

بدوره، قال ولي العهد السعودي: "تلقيت نبأ الزلزال الذي وقع في شرق تركيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلا الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".

— واس الأخبار الملكية (@spagov) January 26, 2020

​وضرب، مساء الجمعة، زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر شرقي تركيا وعدة مناطق في سوريا، وتسبب في حالة من الفزع بين السكان في الازيغ حيث وقع الزلزال في المدينة الواقعة شرقي تركيا، قبل أن تعقبه هزة ارتدادية قوية نسبيا بقوة 5.4 درجات. وأعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال، إلى 35 شخصا، لافتا إلى وجود مواطنين عالقين تحت الأنقاض في ولاية الإزيغ.