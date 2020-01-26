مصر تتحرك بعد التطورات الأخيرة في فيروس "كورونا" بالصين

أعلنت السفارة المصرية في الصين، إنشاء مجموعة يديرها أعضاء السفارة للتواصل مع أبناء الجالية المصرية في مقاطعة "هوبي" وسط الصين، لحين انتهاء أزمة انتشار عدوى فيروس كورونا الجديد.

وذكرت السفارة المصرية، في بيان لها، اليوم الأحد، أنه "استكمالا لجهودها في متابعة أوضاع المصريين في مدينة "ووهان" عاصمة مقاطعة "هوبي" - التي تعتبر مركز انتشار الفيروس في الصين - والتواصل معهم، والاطمئنان على أحوالهم في ظل الحجر الصحي المفروض على المدينة نتيجة انتشار الفيروس، فإنها أقامت مجموعة العمل سالفة الذكر".

ودعا البيان، كافة أبناء مصر في المقاطعة إلى الانضمام للمجموعة لتقديم كل عون ممكن للمصريين هناك لحين انتهاء هذه الأزمة، مؤكدة تضامنها الكامل مع أبناء الجالية المصرية في المقاطعة وترحيبها بتلقي اتصالاتهم واستفساراتهم وطلبات المساعدة في حالات الطواريء من خلال الاتصال بالرقم 01065322541.

وأشارت السفارة المصرية في الصين، إلى أن "عدد من تم عمل حصر بأسمائهم وبيانات الاتصال بهم في المقاطعة حتى الآن بلغ 315 فردا".

وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق، اليوم، عن التوصل لدواء مضاد لفيروس "كورونا" المتفشي في البلاد، والذي أسفر عن مقتل 56 شخصا وأكثر من ألف إصابة.

وقال رئيس المعهد الوطني لمكافحة الأمراض الفيروسية، التابع للمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن "المركز قد شرع في تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا الجديد (2019-إن.سي.أو.في)"، وذلك حسب وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء.

وأكدت الصين، إصابة 1975 شخصا بفيروس كورونا الجديد بحلول 25 يناير/ كانون الثاني في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس إلى 56.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان: "بحلول منتصف ليل 25 كانون الثاني/ يناير تم تسجيل 1975 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في 30 منطقة بجميع أنحاء البلاد من بينها 324 حالة خطيرة، ووفاة 56 شخصا"، فيما قالت صحيفة "غلوبال تايمز"، إن حصيلة وفيات فيروس كورونا ارتفعت إلى 54 شخصا، فضلا عن إصابة 300 حالة جديدة.

وكان الرئيس الصيني، تشي جين بينغ، أكد أمس السبت، على أن فيروس كورونا الجديد ينتشر بشكل سريع، وأن بلاده تواجه "وضعا خطيرا".

وذكر الإعلام الرسمي الصيني أن كافة وكالات السياحة تعتزم إلغاء أية أفواج سياحية، فضلا عن تأجيل مؤقت لبيع تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق على خلفية تفشي الفيروس، فيما لفت التليفزيون المركزي إلى أن الأفواج التي غادرت الصين بالفعل بإمكانها استكمال رحلاتها.