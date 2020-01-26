إصابة أكثر من 75 متظاهرا في مدينة الناصرية العراقية

كشف مصدر طبي في محافظة ذي قار، اليوم الأحد، عن إصابة أكثر من 75 متظاهرا جراء الأحداث الجارية بمدينة الناصرية.

وقال المصدر إن عدد المصابين جراء الأحداث الجارية في ذي قار ارتفع الى أكثر من 75 مصابا.

وأكد المصدر، في وقت سابق أنه تم تسجيل ثلاثين مصابا على الأقل جلهم بإطلاقات نارية في صفوف المتظاهرين جراء الصدامات مع القوات الأمنية اليوم في الناصرية، وفق ما ذكرت "السومرية".

ونقل مصدر أمني في وقت سابق، أن مصادمات اندلعت بين القوات الأمنية والمتظاهرين في تقاطع البهو وسط الناصرية، مبينا أن القوات الامنية أطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع.

ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق بينها ذي قار، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي رغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.