أهداف استراتيجية تحملها زيارة أردوغان للجزائر

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجزائر في زيارة رسمية بناءاً على دعوة من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون تستمر ليومين يبحثان فيها التعاون بين البلدين في كافة المجالات والأصعدة.

وأضافت مصادر دبلوماسية مطلعة بحسب مانقلته وكالة "واج" أن الجانبين التركي والجزائري سيقدمان على خطوات مهمة فيما يخص تطوير العلاقات الاقتصادية.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية "واج" أن هذه الزيارة تحمل أهدافا تاريخية واستراتيجية تتمثل في نقل العلاقة المثالية بين البلدية إلى مستوى أرقى.

وتعتبر الجزائر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا حيث يرتبطان بمعاهدة صداقة وتعاون ساهمت في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ليبلغ حوالي خمس مليارات دولار سنويا، ويتخطى حجم الاستثمارات التركية في الجزائر عتبة 3 مليارات دولار، ويسعى الجانبان إلى رفعها فوق 5 مليارات دولار.