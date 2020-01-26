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    انتشار فيروس كورونا، الصين، 20 يناير 2020

    السعودية تصدر بيانا وتكشف حقيقة وصول فيروس "كورونا" إلى المملكة

    © REUTERS / Stringer/Darley Shen
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    أعلن وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الأحد، أن "المملكة لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد".

    وزارة الخارجية المصرية
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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    وأكد الربيعة، أن "وزارة الصحة السعودية نفذت العديد من الإجراءات الاحترازية المشددة للتصدي لفيروس كورونا الجديد، وقامت بتعزيز إجراءات الرصد والمراقبة لهذا المرض في منافذ الدخول للمملكة، حيث يتم حصر الرحلات القادمة مباشرة من جمهورية الصين، وأيضا المسافرين القادمين من الصين عبر رحلات غير مباشرة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

    وقال: إنه "لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد "2019-nCoV" في المملكة"، موضحا أن انتقال الفيروس بين البشر يتم عن طريق الرذاذ التنفسي، حيث لم يتم رصد أي حالة عدوى ناتجة عن التعامل مع البضائع سواء لهذا الفيروس أو أي فيروس آخر".

    وأكد وزير الصحة السعودي، أن "المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها قد قام بإعداد دليل صحي للتعامل مع الحالات المشتبهة، وتجهيز الفحوصات المخبرية اللازمة وآلية جمع ونقل العينات إلى المختبر الوطني بالمركز، إضافة إلى ذلك فقد تم إصدار نصائح للمسافرين المتجهين لمناطق ظهر فيها المرض".

    وأضاف أن "مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة بادر منذ بداية اكتشاف الفيروس في الصين باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية، وتطبيق اللوائح الصحية الدولية المتبعة في مثل هذه الحالات والتنسيق التام مع جميع الجهات ذات العلاقة للتعامل مع هذا الحدث والتصدي له من خلال اتخاذ عدد من الاحترازات الوقائية، ومنها مراقبة الوضع الوبائي عن كثب بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية والمصادر الأخرى المتاحة والتنسيق مع هيئة الطيران المدني بتقييم حركة السفر المباشر وغير المباشر من وإلى الصين بهدف توفير المعلومات للأشخاص الذين قد يسافرون إلى المناطق المسجّل فيها إصابات، ولرصد القادمين منها وتطبيق التقييم الصحي لهم في المنافذ ومن ثم متابعتهم للتأكد من سلامتهم".

    وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق، اليوم، عن التوصل لدواء مضاد لفيروس "كورونا" المتفشي في البلاد، والذي أسفر عن مقتل 56 شخصا وأكثر من ألف إصابة.

    وقال رئيس المعهد الوطني لمكافحة الأمراض الفيروسية، التابع للمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن "المركز قد شرع في تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا الجديد (2019-إن.سي.أو.في)"، وذلك حسب وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء.

    وأكدت الصين، إصابة 1975 شخصا بفيروس كورونا الجديد بحلول 25 يناير/ كانون الثاني في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس إلى 56.

    وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان: "بحلول منتصف ليل 25 كانون الثاني/ يناير تم تسجيل 1975 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في 30 منطقة بجميع أنحاء البلاد من بينها 324 حالة خطيرة، ووفاة 56 شخصا"، فيما قالت صحيفة "غلوبال تايمز"، إن حصيلة وفيات فيروس كورونا ارتفعت إلى 54 شخصا، فضلا عن إصابة 300 حالة جديدة.

    وكان الرئيس الصيني، تشي جين بينغ، أكد أمس السبت، على أن فيروس كورونا الجديد ينتشر بشكل سريع، وأن بلاده تواجه "وضعا خطيرا".

    وذكر الإعلام الرسمي الصيني أن كافة وكالات السياحة تعتزم إلغاء أية أفواج سياحية، فضلا عن تأجيل مؤقت لبيع تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق على خلفية تفشي الفيروس، فيما لفت التليفزيون المركزي إلى أن الأفواج التي غادرت الصين بالفعل بإمكانها استكمال رحلاتها.

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    الكلمات الدلالية:
    الصين, وزير الصحة السعودي, فيروس كورونا, السعودية
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