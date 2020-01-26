بعد احتفاء الخارجية والدفاع.. نتنياهو يعلق على تصريحات وزير الخارجية الإماراتي"

علق بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، على تصريحات وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، حول "الهولوكوست".

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم، الأحد، رحب فيها بتصريحات عبد الله بن زايد، حول ذكرى ضحايا المحرقة ودعا إلى مكافحة العنصرية والكراهية والتطرف، والتي وصفها بـ"المهمة".

قلت في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية:



أرحب بالأقوال الهامة التي أدلى بها وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد @ABZayed الذي أحيا ذكرى ضحايا المحرقة ودعا إلى مكافحة العنصرية والكراهية والتطرف. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 26, 2020

وقال نتنياهو:

أرحب بالأقوال الهامة التي أدلى بها وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، الذي أحيا ذكرى ضحايا المحرقة ودعا إلى مكافحة العنصرية والكراهية والتطرف.

يشار إلى أن تصريحات رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي قد جاءت خلال اجتماعات الجلسة الحكومية الأسبوعية (الأحد من كل أسبوع)، ظهر اليوم.

في ذكرى المحرقة النازية نقف مع الإنسانية في رفضها للعنصرية و الكراهية و التطرف نتذكر معا الأرواح التي أزهقت كي لا تتكرر هذه الجرائم ضد البشرية. — عبدالله بن زايد (@ABZayed) January 25, 2020

وسبق أن أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أمس السبت "وقوفه مع الإنسانية في رفض العنصرية والكراهية".

ونشر عبد الله بن زايد، تغريدة جديدة له على صفحته الرسمية على "تويتر"، في ذكرى محرقة "الهولوكوست"، يؤكد فيها رفضه للكراهية.

وقال وزير الخارجية الإماراتي:

في ذكرى المحرقة النازية نقف مع الإنسانية في رفضها للعنصرية والكراهية والتطرف، نتذكر معا الأرواح التي أزهقت كي لا تتكرر هذه الجرائم ضد البشرية.

وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان: في ذكرى المحرقة النازية نقف مع الإنسانية في رفضها للعنصرية https://t.co/Q13h58HG82 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 25, 2020

وفور نشر تغريدته، أعادت وزارة الخارجية الإسرائيلية نشر تغريدة الشيخ عبدالله بن زايد، على صفحتها الرسمية على "تويتر"، المعروفة باسم "إسرائيل بالعربية".

ومن جانبه، أعاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، نشر التغريدة نفسها.

وأحيت إسرائيل، الأربعاء الماضي، الذكرى الـ75 للمحرقة النازية "الهولوكوست" وتحرير معسكر "أوشفيتس" للإبادة خلال الحرب العالمية الثانية، في مؤتمر دولي حضره رؤساء وملوك وأمراء 41 دولة حول العالم.