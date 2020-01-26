مقتدى الصدر يدعو لمظاهرات جديدة اليوم ضد أمريكا في بغداد ومدن عراقية أخرى

دعا التيار الصدري في العراق، اليوم الأحد، إلى وقفة احتجاجية ضد السفارة الأمريكية في بغداد ومن وصفهم "المتجاسرين على السيد مقتدى الصدر".

وقال التيار الصدري ، في بيان له، "إلى الأحرار الوطنيون ممن يرفضون الاحتلال الأمريكي وغيره.. ندعوكم اليوم الأحد إلى وقفة احتجاجية ضد السفارة الأمريكية وأذنابها ممن تجاسروا على رمز الوطن القائد السيد مقتدى الصدر ".

وأوضح، أن "الوقفة الاحتجاجية تلك ستكون عند الساعة السادسة مساء في أماكن صلوات الجمعة بالمحافظات"، مبينا أن "الوقفة في النجف ستكون قرب مجسرات ثورة العشرين".

وكانت العاصمة العراقية بغداد، شهدت أمس الجمعة، تظاهرة حاشدة، استجابة لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رفضا للوجود الأمريكي في العراق.

وصادق البرلمان العراقي، في وقت سابق، على قرار يقضي بإخراج القوات الأمريكية من البلاد، على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في محيط مطار بغداد الدولي بغارة أمريكية مطلع الشهر الجاري.