بن علوي يلتقي ظريف لبحث أمن الملاحة في مضيق هرمز

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية، يوسف بن علوي، سيلتقي نظيره الإيراني، اليوم.

ونشرت وزارة الخارجية الإيرانية تغريدة قالت فيها "في طريق عودته إلى السلطنة بعد اختتام أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، يجتمع معالي يوسف بن علوي بن عبدالله، اليوم في طهران، بمعالي الدكتور محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني".

في طريق عودته الى السلطنة بعد إختتام أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، يجتمع معالي #يوسف_بن_علوي_بن_عبدالله اليوم في طهران بمعالي الدكتور محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، وذلك لبحث العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة، وعلى وجه الخصوص أمن الملاحة في مضيق هرمز . — وزارة الخارجية (@MofaOman) January 26, 2020

​وذكرت الوزارة أنهما سيجتمعان لبحث العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة، وعلى وجه الخصوص أمن الملاحة في مضيق هرمز.