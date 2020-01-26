مفوضية حقوق الإنسان: مقتل 12 متظاهرا في بغداد وذي قار خلال يومين

قتل 12 محتجا عراقيا وأصيب العشرات منهم ومن رجال الأمن خلال الاحتجاجات التي تجددت منذ يومين ضد الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.

بغداد- سبوتنيك ووثقت المفوضية العراقية لحقوق الإنسان، في بيان اليوم الأحد، "استشهاد 12 متظاهرا منهم 9 شهداء في محافظة بغداد و3 شهداء في محافظة ذي قار".

وتابعت المفوضية أنها "وثقت إصابة 230 من المتظاهرين والقوات الأمنية" في محافظات بغداد والبصرة، بالإضافة إلى 89 حالة اعتقال لمتظاهرين في محافظتي بغداد والبصرة.

ودعت المفوضية "الأطراف كافة إلى وقف أي شكل من أشكال العنف، وضبط النفس، والحفاظ على سلمية التظاهرات، والابتعاد عن أي تصادم يؤدي إلى سقوط ضحايا، والتعاون بغية حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وإيقاف الانتهاكات في حقوق الإنسان والتي تؤدي إلى تقييد حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي".

ويواصل المتظاهرون في العاصمة بغداد، وعموم محافظات وسط، وجنوبي العراق، احتجاجاتهم الشعبية منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وحتى الآن، لحين تلبية مطالبهم وعلى رأسها اختيار رئيس مستقل لحكومة مؤقتة تمهد لانتخابات مبكرة تحت إشراف دولي.