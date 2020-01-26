محلل سياسي: دعوات التظاهر اليوم جاءت ردا على الهجوم على الزعيم الصدر

قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي أثير الشرع إن أنصار زعيم التيار الصدري هم من أطلقوا دعوة التظاهر، اليوم الأحد، مشددا على أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رفض هذه الدعوات "حفظا للسلم الأهلي ودرءا للفتنة" على حد قوله.

وأعلن مكتب الزعيم مقتدى الصدر أنه ألغى اليوم الأحد مظاهرات مناهضة لسفارة الولايات المتحدة في العراق لتجنب "فتنة داخلية".

وأوضح الشرع في تصريحات لراديو "سبوتنيك" أن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يدعو لدعم الجهات الأمنية وتقويتها للحفاظ على أمن العراق والحفاظ على السلم المجتمعي".

وعن الأسباب الحقيقية لدعوة أنصار التيار الصدري لهذه المظاهرات، قال الشرع "إن هذه الدعوات جاءت ردا على الهجوم الذي شنه بعض المحتجين عبر الفضاء الإلكتروني على شخص زعيم التيار الصدري، بعد انسحاب أنصاره من ساحات التظاهر، أمس السبت".

ولم يستبعد الشرع وقوع أحداث عنف واشتباكات بين أنصار الصدر الغاضبين والغير مؤتمرين بأمره مع المحتجين بسبب الهجوم على شخص الصدر بعد انسحاب أنصار من ساحات الاعتصام.

وأشار الشرع إلى أن المحتجين المطالبين بالتغيير السياسي بدأوا في التوافد على ساحة التحرير وسط بغداد و كذلك بالناصرية والبصرة وسط استمرار المواجهات بين قوات الأمن و المحتجين.

وقال بيان صادر عن مكتب الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر في وقت سابق من اليوم إنه يدعو لمظاهرات اليوم الأحد في بغداد ومدن عراقية أخرى ضد السفارة الأمريكية.

وأضاف البيان "ندعوكم اليوم الأحد... إلى وقفة احتجاجية ضد السفارة الأمريكية وأذنابها ممن تجاسروا على رمز الوطن القائد السيد مقتدى الصدر".

وصادق البرلمان العراقي، الأسبوع قبل الماضي، على قرار يقضي بإخراج القوات الأمريكية من البلاد، على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في محيط مطار بغداد الدولي بغارة أمريكية مطلع الشهر الجاري.