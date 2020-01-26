مقتل جندي من قوات الحزام الأمني بهجوم مسلح شرق محافظة أبين جنوب اليمن

قُتل جندي وأصيب مدنيان، اليوم الأحد، برصاص عناصر يعتقد انتماؤها إلى تنظيم القاعدة الإرهابي، في محافظة أبين جنوبي اليمن.

القاهرة– سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بالمحافظة، لوكالة "سبوتنيك"، بأن مسلحين نصبوا كمينا لسيارة تقل جنودا من قوات الحزام الأمني قرب مفرق القوز على الطريق العام شرق مديرية مودية شرقي أبين.

وأضاف المصدر أن الكمين أسفر عن مقتل الجندي وإصابة 2 من المدنيين كانوا على متن السيارة.

يأتي الكمين عقب ساعات من انتشار عناصر تابعة لـ"القاعدة" في قرية رشاد بمديرية الوضيع مسقط رأس الرئيس عبدربه منصور هادي، شرق محافظة أبين.

وتشهد المديريات الوسطى في محافظة أبين انتشاراً لعناصر تنظيم "القاعدة" ما دفع قوات الحزام الأمني إلى تنفيذ حملات وعمليات مداهمة لأوكار التنظيم ومعاقله.