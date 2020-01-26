"ولو عرضوا أموال الدنيا".. لاعب موريتاني يرفض الاحتراف بالدوري الإسرائيلي

رفض اللاعب الموريتاني الدولي، الحسن العيد، التعاقد مع أحد أندية الدوري الإسرائيلي، مؤكدا أن "قدمه لن تطأ أرض الاحتلال الإسرائيلي".

ونقل الموقع الإلكتروني "صحراء ميديا"، مساء أمس السبت، عن العيد إنه رفض عدة عروض من أندية إسرائيلية للعب لها، مؤكدا أن العروض تقدم له منذ 3 سنوات من أندية إسرائيلية .

النجم الكبير ولاعب المنتخب الوطني ونادي بلد الوليد الإسباني الحسن العيد يرد على الإشاعات المتعلقة بتلقيه عرض من نادي إسرائيلي التي تداولتها مواقع التواصل الإجتماعي ويقول بأنه لو اعطوه كنوز الدنيا كلها لن يلعب في اي نادي إسرائيلي

شكرا جزيلا للنجم الحسن العيد على هذا الرد pic.twitter.com/nYzxCpOUXw — Bilal sidi Mohamed (@bb9904577772) January 25, 2020

وأضاف ولد العيد الذي يلعب في نادي بلد الوليد الإسباني أن "مال الدنيا لن يقنعه باللعب في إسرائيل حتى لو قرر النادي بيعه"، موضحا أنه يفضل العودة لموريتانيا للعب فيها والجلوس مع عائلته على اللعب في إسرائيل.

لاعب المنتخب الوطني الأول المرابطون المحترف في بلد الوليد الاسباني الحسن العيد : لن ألعبَ لأندية إسرائيل ولو عرضوا عليّ كل أموال الدنيا pic.twitter.com/yem9OgUvge — أحمد ولد لمـام (@ah_limam) January 25, 2020

وأضاف الحسن العيد: بلد الوليد أخبرني أن هناك أندية ترغب في التعاقد معي من ضمنها فالنسيان الفرنسي، والنادي الصهيوني، لكن النادي يستبعد إعارتي للخيار الأخير نظرًا لضعف الدوري من الناحية الفنية.