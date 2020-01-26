الملك سلمان يتوج الفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل... فيديو

شهد مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، حضور الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي قام بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى في الأشواط الختامية للمهرجان.

كان في استقبال الملك في مقر المهرجان، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل.

ورعى الملك سلمان الحفل الختامي للمهرجان في نسخته الرابعة، بحسب مانقل موقع almowaten.