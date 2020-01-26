الملك سلمان يتوج الفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل... فيديو

كان في استقبال الملك في مقر المهرجان، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل.
فيديو | #خادم_الحرمين_الشريفين يتوّج الفائزين بالمراكز الأولى في الأشواط الختامية لسباق الهجن.#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل_4— صحيفة المواطن (@almowatennet) January 26, 2020
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ورعى الملك سلمان الحفل الختامي للمهرجان في نسخته الرابعة، بحسب مانقل موقع almowaten.
#خادم_الحرمين_الشريفين يسلم الفائزون بالمراكز الأولى— صحيفة رؤية وطن (@royatwatan) January 26, 2020
بـ #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل_4 pic.twitter.com/WcRunjlCR0
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