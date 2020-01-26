أبو ردينة: لن تمر أي "صفقة" دون موافقة الشعب الفلسطيني

قالت الرئاسية الفلسطينية، إن "صفقة القرن" لن تمر دون موافقة شعبنا الفلسطيني، مؤكدة أن القيادة بدعم من أبناء شعبنا ستفشل محاولات تصفية القضية الفلسطينية، كما أفشلت عشرات المحاولات السابقة.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأحد، أن القيادة ستعقد سلسلة اجتماعات على كافة المستويات من فصائل ومنظمات وغيرها للإعلان عن الرفض القاطع لأي تنازل عن القدس، موضحا أن القيادة ستدرس الخيارات كافة بما فيها مصير السلطة الوطنية، وأي قرار سيخرج سيكون مدعوما عربيا ودوليا، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضافت الوكالة أن أبو ردينة حذر من تداعيات خطيرة للغاية ستحل على المنطقة بأسرها في حال تم الإعلان عن تطبيق ما تسمى "صفقة القرن"، لما فيها من مساس بسيادة دول المنطقة وهويتها، واصفا المرحلة بـالخطيرة.

وطالب أبو ردينة، العالم العربي بالوقوف إلى جانب الموقف الفلسطيني المُشدد على أنه لا سلام ولا خطة ولا تفاهم ولا تفاوض دون القدس، مؤكدا أن ما تسمى "صفقة القرن" ستُحدِثُ مزيدا من البلبلة التي لا تُحمد عقباها.

وقال الناطق باسم الرئاسة، إن إعلان واشنطن عن تطبيق هذه الخطة ما هو إلا محاولة لإخراج كل من نتنياهو وترمب من أزمتيهما الداخليتين على حساب القضية الفلسطينية، داعيا أبناء شعبنا إلى الالتفاف حول القيادة في هذا الظرف التاريخي الصعب .

وحذر أية جهة من التعاطي مع الطرح الأمريكي لما يحمل في طياته من إلغاء للقدس واللاجئين والحقوق الثابتة لشعبنا، في إشارة إلى إغراءات تقدمها واشنطن لحركة "حماس" وتسهيلات هنا وهناك وفتح مستشفى أمريكي وإقامة دويلة في غزة .