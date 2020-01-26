الجيش السوري يطبق الحصار حول معسكر وادي الضيف من 3 جهات

مع تقدم الجيش السوري على محور "معرشورين" شمال شرق مدينة معرة النعمان، يكون قد أطبق الطوق على منطقة "وادي الضيف" من ثلاث جهات، وذلك بعد سيطرته مساء أمس على بلدتي "معرشمارين" و"تلمنس" الواقعتين على الأطراف الشرقية والجنوبية للوادي.
وقال مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب إن سيطرة الجيش السوري على بلدة "معرشورين" شمال شرق مدينة معرة النعمان يعني إطباق الطوق تلقائيا على منطقة "وادي الضيف"، وتستكمل الطوق على المعسكر الموجود في المنطقة من الجهة الشمالية، وذلك بعد سيطرة الجيش مساء أمس على كل من بلدة "تلمنس" التي تحده من الجهة الشرقية، وبلدة "معرشمارين" التي تطبق على حدوده الجنوبية.
وشهد "معسكر وادي الضيف" حصارا طويلا امتد لأكثر من ثلاث سنوات بين عامي 2012 و2014، انتهى بسيطرة التنظيمات الإرهابية المسلحة على المنطقة بعد سلسلة طويلة من تفجير الانتحاريين بعربات مفخخة، إلى جانب تفجير أنفاق ملغمة بكميات كبيرة من المتفجرات.
ومع إطباق الحصار على معسكر وادي الضيف من الشمال والشرق والجنوب، لم يبقى لمسلحي التنظيمات الإرهابية المنتشرة داخل المعسكر سوى ممر ضيق مرصود ناريا بالكامل ويتجه غربا نحو الأحياء الشرقية لمدينة معرة النعمان، الأمر الذي يرجح فرارهم منه خلال الساعات الأخيرة خوفا من إطباق الحصار الكامل عليهم.
كما يرجح أن يبدأ الجيش السوري عملية اقتحام المعسكر بدءا بالوحدات الهندسية إذ من المرجح أن المنطقة تم تلغيمها بشكل كثيف مع تقدم الجيش من الجبهات الشرقية خلال الأيام الأخيرة.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)