الجيش السوري يطبق الحصار حول معسكر وادي الضيف من 3 جهات

مع تقدم الجيش السوري على محور "معرشورين" شمال شرق مدينة معرة النعمان، يكون قد أطبق الطوق على منطقة "وادي الضيف" من ثلاث جهات، وذلك بعد سيطرته مساء أمس على بلدتي "معرشمارين" و"تلمنس" الواقعتين على الأطراف الشرقية والجنوبية للوادي.

وقال مراسل " سبوتنيك " في ريف إدلب إن سيطرة الجيش السوري على بلدة "معرشورين" شمال شرق مدينة معرة النعمان يعني إطباق الطوق تلقائيا على منطقة "وادي الضيف"، وتستكمل الطوق على المعسكر الموجود في المنطقة من الجهة الشمالية، وذلك بعد سيطرة الجيش مساء أمس على كل من بلدة " تلمنس " التي تحده من الجهة الشرقية، وبلدة "معرشمارين" التي تطبق على حدوده الجنوبية.

وشهد "معسكر وادي الضيف" حصارا طويلا امتد لأكثر من ثلاث سنوات بين عامي 2012 و2014، انتهى بسيطرة التنظيمات الإرهابية المسلحة على المنطقة بعد سلسلة طويلة من تفجير الانتحاريين بعربات مفخخة، إلى جانب تفجير أنفاق ملغمة بكميات كبيرة من المتفجرات.

ومع إطباق الحصار على معسكر وادي الضيف من الشمال والشرق والجنوب، لم يبقى لمسلحي التنظيمات الإرهابية المنتشرة داخل المعسكر سوى ممر ضيق مرصود ناريا بالكامل ويتجه غربا نحو الأحياء الشرقية لمدينة معرة النعمان، الأمر الذي يرجح فرارهم منه خلال الساعات الأخيرة خوفا من إطباق الحصار الكامل عليهم.

كما يرجح أن يبدأ الجيش السوري عملية اقتحام المعسكر بدءا بالوحدات الهندسية إذ من المرجح أن المنطقة تم تلغيمها بشكل كثيف مع تقدم الجيش من الجبهات الشرقية خلال الأيام الأخيرة.