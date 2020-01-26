اليمن... إصابة ضابط في مخابرات الجيش بهجوم في عدن

نجا ضابط في مخابرات الجيش اليمني، اليوم الأحد، من محاولة اغتيال في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك . وقال مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن، لوكالة "سبوتنيك"، إن مسلحين فتحوا نيران رشاشاتهم على سيارة مدير مكتب رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية السابق، العقيد عبد الله النجدي، أثناء مروره شرق عدن.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن إصابة العقيد النجدي وأحد مرافقيه، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما وتلقي العلاج اللازم.

وحسب المصدر، فإن العملية هي الثانية من نوعها، التي تستهدف الضابط في جهاز استخبارات الجيش اليمني، والقيادي في المقاومة الجنوبية.

وشهدت العاصمة المؤقتة عدن، العام الماضي، موجه اغتيالات استهدفت ضباطا في الأمن والجيش، تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعضها.