اليمن... إحباط تهريب مخطوطات أثرية في تعز

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، إحباط تهريب مخطوطات يعود تاريخها إلى نحو ألف عام، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك . وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبث من الرياض، أن "الشرطة العسكرية قبضت في نقطة الهنجر، غرب مدينة تعز، على عصابة لتهريب الآثار مكونة من 3 أشخاص وبحوزتهم كمية من المخطوطات يزيد عمرها عن 800 عام وتعود لعهد الدولة الرسولية، كانت في طريقها إلى خارج المحافظة".

وأوضحت أن "ضبط المخطوطات الخاصة بالمتحف الوطني في تعز، تم بناء على عملية للاستخبارات بالتنسيق مع الشرطة العسكرية والأجهزة الأمنية".

وأشارت إلى "اعتراف المضبوطين خلال التحقيق بحيازة آثار ومقتنيات أخرى خاصة بالمتحف الوطني".

ووفقا للوكالة الرسمية "تم تسليم المخطوطات للمتحف الوطني بحضور وكيل وزارة الثقافة عبد الهادي العزعزي وقائد الشرطة العسكرية العميد محمد الخولاني، وقائد شعبة الاستخبارات العسكرية العميد عبده البحيري".