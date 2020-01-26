مجلس النواب العراقي: الهجوم على السفارة الأمريكية يضعف الدولة ويسيء لها

أدان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، مساء الأحد، الهجمات الأخيرة التي طالت السفارة الأمريكية في بغداد، قائلًا إنها تسيء لسمعة الدولة، بحسب ما أوردته صحيفة "السومرية نيوز".

وفي بيان، وصف الحلبوسي القصف الصاروخي المتكرر على السفارة الأمريكية بـ"الأمر المرفوض"، والتصرف الذي يسيء لسمعة العراق ويضعف الدولة وينال من سيادتها، علاوة على أنه يتنافى مع الأعراف والاتفاقيات الدولية.

وقال رئيس مجلس النواب العراقي إن الاعتداء على أية بعثة أجنبية يعد اعتداء على كيان الدولة العراقية وهيبتها، مطالبًا الأجهزة الأمنية بالاضطلاع بدورها في ملاحقة الخارجين عن القانون وكشف هوية المعتدين.

وتابع أن "استمرار هذه الاعتداءات يضر بمصالح البلاد العليا وعلاقاتها الدبلوماسية، وتحملها تداعيات خطيرة يجب تجنبها في ظل الظروف الراهنة"، مشددًا على التزام بغداد بالتعهدات القانونية في حماية مقار البعثات الدبلوماسية.

ووجه رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي قوات الأمن، بالبحث عن منفذي الاعتداء على السفارة الأمريكية باستخدام صواريخ كاتيوشا في المنطقة الخضراء في وقت سابق اليوم.

وكشف مصدر أمني عراقي، الأحد، لوكالة "سبوتنيك" عن استهداف المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، بأربعة صواريخ كاتيوشا، مضيفًا أن صفارات الإنذار دوت محذرة القاطنين بوجود مخاطر وعليهم ولحثهم على الذهاب للملاجئ الآمنة".

هذا واستهدفت المنطقة الخضراء في الفترة الأخيرة بسلسلة من الهجمات الصاروخية آخرها كان بداية الشهر الحالي، إذ قال الجيش العراق في بيان، إن صاروخي كاتيوشا سقطا داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية.