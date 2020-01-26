محمد بن سلمان يحتفل بطلاب كلية الملك فيصل الجوية

حضر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، حفل تخريج الدفعة 97 من كلية الملك فيصل الجوية بالرياض.

وشكر الخريجون في كلمة ألقاها راكان العطوي، ولي العهد السعودي، وقال قائد كلية الملك فيصل الجوية، إن الكلية تحظى بدعم غير محدود من الحكومة حتى وصلت إلى مكانتها المرموقة بين كليات العالم، حسب صحيفة الرياض السعودية.

سمو ⁧ولي العهد⁩ يرعى حفل تخريج الدفعة 97 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية. #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/UdMmIj0umi — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) January 26, 2020

وتضم الدفعة 97 طلابا من الكويت والبحرين، بالإضافة إلى الطلاب السعوديين.

وحضر الحفل أيضا، تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وعبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وعبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وخالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، وآخرين.