وزير الطاقة السعودي: السعودية ومنتجو أوبك لديهم القدرة على دعم استقرار سوق النفط

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن بلاده ومنتجو أوبك الآخرين لديهم القدرة والمرونة اللازمة للرد على أي تطورات من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية لدعم استقرار سوق النفط إذا لزم الأمر.