"لينا بن مهني"... وفاة إحدى أبرز رموز الثورة التونسية

توفيت المدونة والناشطة الحقوقية التونسية وإحدى أبرز رموز ثورة 14 يناير 2011 ، لينا بن مهني، صباح اليوم الاثنين، بعد صراع مع المرض.

ووفقا لمراسلتنا، فقد تدهورت الحالة الصحية للناشطة السياسية، مساء أمس الأحد، ما استوجب نقلها إلى مستشفى شارل نيكول في العاصمة، إلى أن فارقت الحياة، صباح اليوم.

رحلت لينا بن مهنى

36 سنة، قضت نصفهم تقريبا تدافع عن حرية التعبير وحقوق المرأة وحقوق الانسان

لينا حفرت اسمها رغم حداثة سنها بين انبل المناضلين والمناضلات العرب وليس التونسيات فقط، دفاعا عن الحرية والديمقراطية

مع السلامة يا لينا، اسمك سيظل محفورا في قلب كل حر pic.twitter.com/yGQX1H49Hb — Gamal Eid (@gamaleid) January 27, 2020

وولدت الراحلة في 22 مايو/ أيار 1983، وهي ابنة الحقوقي التونسي اليساري الصادق بن مهني، وعرفت بمعارضتها لسياسة حجب المواقع على شبكة الإنترنت أيام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وتعد من أبرز أسماء الثورة التونسية في مجال نقل وقائعها إلى العالم، خاصة أنها أستاذة جامعية في اللغة الإنجليزية وتتقن أكثر من لغة فكانت مدونتها "بنيّة تونسية" (فتاة تونسية) نافذة الثورة على العالم، حيث نقلت من خلالها صورا وفيديوهات للانتهاكات والاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون آنذاك.

وقد تم ترشيحها بعد الثورة لجائزة نوبل للسلام، وخيرت لينا الابتعاد عن أي عمل سياسي، واختارت العمل المدني من خلال إطلاقها مع والدها المناضل اليساري الصادق بن مهني لجمعية تعتني بتثقيف المساجين من خلال إنشاء مكتبات لهم.