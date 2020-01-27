الجيش اليمني يشن هجوما واسعا على "أنصار الله" ومقتل قائد ميداني بالجماعة

اندلعت مواجهات بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الاثنين، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. وأبلغ مصدر عسكري يمني وكالة "سبوتنيك"، بأن الجيش "شن هجوما واسعا على مواقع جماعة أنصار الله في سائلة الرباح وجبل القرن ونجد الطير وتباب ياسين في جبهة حذران غرب مدينة تعز، أسفر عن مقتل قائد الجماعة في القطاع الغربي بمدينة تعز، المكنى أبو عبد العزيز، و4 آخرين.

ولفت إلى أن مواجهات أخرى دارت في جبهتي جبل هان والصياحي غرب تعز، بالتزامن مع اشتباكات في جبهة الكريفات شرق المدينة.

وأشار المصدر إلى أن الجماعة شنت قصفا مدفعيا على مناطق في غرب مدينة تعز.

من جهة ثانية، أعلنت جماعة "أنصار الله" عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمها، أنها أحبطت هجوما للجيش اليمني قرب جبل هان في جبهة الضباب غرب تعز، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف قواته.

وأواخر الشهر الماضي، أعلن الجيش اليمني مقتل القائد الميداني في جماعة "أنصار الله"، المكنى أبو سليم وأربعة من مرافقيه وجرح آخرين بقصف مدفعي استهدف مواقع الجماعة في مزارع البيضاني في منطقة الربيعي غرب تعز.

كما أوقع الجيش اليمني خمسة قتلى في صفوف الجماعة بينهم القائد الميداني محمد القعود بقصف مدفعي أصاب آلية عسكرية في منطقة البحابح باتجاه الربيعي.