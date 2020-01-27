الخارجية العراقية تصدر بيانا بعد قصف السفارة الأمريكية في بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، رفضها واستنكارها لما وصفته بـ"العدوان" الذي استهدف السفارة الأمريكية بالقصف بقذائف كاتيوشا، مؤكدة أنه "لن يؤثر في العلاقات الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن".

وقالت الخارجية العراقية، في بيان لها، إنها تعبر عن "رفضها القاطع، واستنكارها للعدوان الذي استهدف سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقصف بقذائف كاتيوشا".

— د. احمد الصحاف | Dr. Ahmad Al-Sahaf (@DrAhmedalshaf) January 27, 2020

وشدد البيان، على استهجان الوزارة لهذا العمل المدان قانونا وعرفا، "تؤكد الوزارة أنها حريصة أشد الحرص على حفظ حرمة جميع البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق، وذلك التزاما ببنود اتفاقـية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية بين بلدان العالم، وحرصا على العلاقات الثنائيّة، ورعاية للمصالح المتبادلة للجميع".

— د. احمد الصحاف | Dr. Ahmad Al-Sahaf (@DrAhmedalshaf) January 27, 2020

وتابع البيان بالقول، إن العراق "يؤكد أن مثل هذه الأفعال لن تؤثر في مستوى العلاقات الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن التي تشهد ارتقاء على طريق تحقيق تطلعات الشعبين الصديقين، كما أن السلطات الأمنية المعنية قد شرعت في إجراءاتها التحقيقـية، للكشف عن الجناة، وتقديمهم إلى العدالة، لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات، مما قد يجر العراق لأن يكون ساحة حرب لأطراف خارجية".

— د. احمد الصحاف | Dr. Ahmad Al-Sahaf (@DrAhmedalshaf) January 27, 2020

​وأطلق مجهولون، مساء أمس الأحد، صواريخ كاتيوشا على السفارة الأمريكية في بغداد، سقطت داخل حرمها ما أدى إلى حرق المطعم.

وهذا الهجوم، هو الخامس الذي يستهدف السفارة منذ مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 يناير/ كانون الثاني الجاري.