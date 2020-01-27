مقتل 3 وإصابة 9 في قصف مدفعي يستهدف سوقا غرب تعز

سقط اثنا عشر شخصا بين قتيل ومصاب، اليوم الاثنين، في قصف مدفعي تُتهم جماعة "أنصار الله" بتنفيذه، استهدف سوقا في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمدينة تعز، لوكالة "سبوتنيك" إن "3 أشخاص قتلوا وأُصيب 9 آخرون، إثر قذيفة أطلقها الحوثيون على سوق المقهاية في منطقة الضباب غرب مدينة تعز".

وأضاف أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع، جراء إصابة عدد من الجرحى بإصابات خطيرة.

يأتي ذلك عقب ساعات قليلة من مقتل 4 من مسلحي "أنصار الله" بينهم قائد القطاع الغربي لمدينة تعز، المكنى "أبو عبد العزيز"، إثر هجوم شنه الجيش اليمني على مواقع للجماعة في سائلة الرباح وجبل القرن ونجد الطير وتباب ياسين في جبهة حذران غرب مدينة تعز.