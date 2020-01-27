قوات الشرطة من أبناء العشائر بالحسكة: جاهزون لمواجهة الإرهاب والاحتلال... فيديو وصور

أقامت قيادة شرطة محافظة الحسكة السورية دورة جديدة للمنتسبين إلى قوى الأمن الداخلي والشرطة من أبناء العشائر العربية في المحافظة.

وأفاد مراسل "سبوتنيك"في محافظة الحسكة بأن "الخريجين قدموا خلال حفل تخريجهم الذي أقيم في كتيبة حفظ الأمن والنظام بحي المريديان وسط مدينة الحسكة، مجموعة من العروض العسكرية والقتالية والبدنية التي أظهروا مدى الخبرة والمهارة التي اكتسبوها خلال مسيرة الدورة التدريبية التي استمرت لمدة 6 أشهر، إضافة إلى تنفيذ بيان عملي يحاكي اقتحام وكر للإرهابيين وتطهيره والقضاء على من فيه".

وأوضح المراسل أن "الدفعة الجديدة من خريجي الدورة الثامنة عشرة، تتضمن 53 من صف الضباط والأفراد من أبناء العشائر العربية في محافظة الحسكة حيث وصل عدد الخريجين الكلي إلى ما يقارب 1250 متطوعا".

تخريج دورة شرطة من أبناء عشائر الحسكة لمواجهة التحديات في المنطقة © Sputnik . Ateya Alateya

تخريج دورة شرطة من أبناء عشائر الحسكة لمواجهة التحديات في المنطقة © Sputnik . Ateya Alateya

تخريج دورة شرطة من أبناء عشائر الحسكة لمواجهة التحديات في المنطقة © Sputnik . Ateya Alateya

تخريج دورة شرطة من أبناء عشائر الحسكة لمواجهة التحديات في المنطقة © Sputnik . Ateya Alateya

تخريج دورة شرطة من أبناء عشائر الحسكة لمواجهة التحديات في المنطقة © Sputnik . Ateya Alateya 1 / 5 © Sputnik . Ateya Alateya تخريج دورة شرطة من أبناء عشائر الحسكة لمواجهة التحديات في المنطقة

وأكد ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي في المحافظة استعدادهم الدائم للدفاع عن أمن وطنهم ومواطنيهم وأنهم جميعاً جاهزون لخوض أي امتحان أو مواجهة مع المجموعات الإرهابية أو الدول الاستعمارية التي تهدد أمن واستقرار منطقة الجزيرة السورية أو أي مشروع انفصالي مهما كان نوعه أو داعميه.

إلى ذلك تستمر قيادة شرطة محافظة الحسكة باستقبال طلبات الشباب الراغبين من أبناء المحافظة بالانتساب إلى سلك قوى الأمن الداخلي والشرطة.