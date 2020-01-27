ترامب يقول إن الكثير من الدول العربية وافقت على صفقة القرن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "الكثير من الدول العربية وافقت على خطة السلام".

وأضاف ترامب أن "خطة السلام في الشرق الأوسط (المعروفة بصفقة القرن) ستحقق الكثير للجميع"؛ حسب "رويترز".

وقال ترامب: "لا بد أن يرضى الفلسطينيون بخطة السلام لأنها تصب في صالحهم".

أدلى الرئيس الأمريكي بهذه التصريحات للصحفيين لدى استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.

وقال ترامب إن البيت الأبيض سينشر خطة السلام في الشرق الأوسط (المعروفة بصفقة القرن) غدا الثلاثاء ظهرا بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت غرينتش).

Just now: President @realDonaldTrump welcomed Prime Minister @netanyahu to the White House and gave an update on the Middle East peace plan. pic.twitter.com/LNFeN7Bf2a — The White House (@WhiteHouse) January 27, 2020

وأضاف: "الفلسطينيون سيطلعون على خطة السلام غدا وهناك فرصة رائعة للتفاوض".