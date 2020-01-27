الكويت تمنع دخول 9 قادمين من الصين... ووزارة الصحة تبرر

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، إنه تم منع دخول تسع قادمين من الصين إلى دولة الكويت مؤكدا أن ذلك "إجراء احترازي".

وفي بيان صحفي نشرته "الراي" قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند "إن منع دخول عدد من الركاب إلى البلاد هو إجراء وقائي، يدخل ضمن الإجراءات الاحترازية التي تحرص عليها الجهات الرسمية في سبيل التصدي لهذا الوباء، حفاظا على سلامة جميع المواطنين والمقيمين في الكويت".

فيما أكد وزير الصحة الدكتور باسل الصباح عدم رصد أية حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في الكويت، وأن "منع دخول عدد من الركاب للبلاد يعود لأسباب احترازية".

وأضاف "إن هذا إجراء تتخذه كل الدول ضمن تنفيذ خطط للحد من هذا الفيروس، وذلك باستقبال القادمين من الدول المنتشر فيها الوباء، وتضييق النطاق إلى حد الصفات الرسمية فقط".