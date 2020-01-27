قرار من ملك المغرب بشأن 100 مواطن في إقليم ووهان الصيني

أعلنت وكالة "المغرب العربي" للأنباء، أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته لإعادة 100 مواطن مغربي موجودين في إقليم ووهان الصيني، بسبب خطر فيروس كورونا.

وترأس الملك جلسة عمل مخصصة لوضعية المواطنين المغاربة الموجودين في إقليم ووهان الصيني، الذي وضعته السلطات الصينية تحت الحجر الصحي، بسبب فيروس كورونا.

وأعطى الملك تعليماته لإعادة 100 مواطن مغربي، أغلبهم من الطلبة موجودون حاليا في الإقليم، إلى الأراضي المغربية.

جلالة الملك يترأس بالقصر الملكي بالرباط جلسة عمل مخصصة لوضعية المواطنين المغاربة الموجودين بإقليم ووهان الصيني، الذي وضعته السلطات الصينية تحت الحجر الصحي، بسبب فيروس كوروناhttps://t.co/7ceg9rhd4b pic.twitter.com/topJ2AIivm — Agence MAP (@MAP_Information) January 27, 2020

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أقرت أن الخطر العالمي الذي يمثله الفيروس الجديد "معتدل"، لكنها عادت في تقرير جديد صدر في وقت متأخر يوم أمس الأحد، لتؤكد أن "الخطر بات مرتفعا للغاية في الصين، ومرتفع على المستويين الإقليمي والعالمي".

ومع ذلك، هذا التعديل لا يعني إعلان حالة الطوارئ الصحية العالمية، التي تدعو إليها المنظمة في أسوأ حالات تفشي الأمراض القاتلة، وتستدعي تحركا عالميا أكثر تضافرا.

وأصاب الفيروس، الذي تم التعرف عليه لأول مرة في مدينة ووهان الصينية خلال اليوم الأخير من العام الماضي، أكثر من 2800 شخص في جميع أنحاء العالم، وقتل 82 شخصا في الصين.