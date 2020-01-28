السعودية تكشف لأول مرة موقفها من مغادرة القوات الأمريكية للعراق

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة لا تريد مغادرة القوات الأمريكية للعراق، لافتا إلى أن خروج هذه القوات سيدفع بالمنطقة لأن تصبح أقل أمنا.

© AFP 2019 / HAIDAR HAMDANI الصدر يطالب بغلق القواعد الأمريكية في العراق وفي مقابلة مع شبكة "CNN" الأمريكية، أكد ابن فرحان أن "الوجود الأمريكي في المنطقة لعب دورا مهما في هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، وكان مفتاحا في منع الجماعة الإرهابية من الظهور مجددا.

وأضاف: "أثبتت الولايات المتحدة الأمريكية مجددا بأنها حليف موثوق للمملكة وهذا الأمر هو ذاته فيما يتعلق بإدارة ترامب"، مؤكدا أن "السعودية تعمل بصورة جيدة مع الرئيس ترامب ووزارة الخارجية الأمريكية والبنتاغون وتنسق في مسائل الأمن بالمنطقة".

وكانت العاصمة العراقية بغداد شهدت، يوم الجمعة الماضي، تظاهرة حاشدة، استجابة لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رفضا للوجود الأمريكي في العراق.

وصادق البرلمان العراقي، في وقت سابق، على قرار يقضي بإخراج القوات الأمريكية من البلاد، على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في محيط مطار بغداد الدولي بغارة أمريكية مطلع الشهر الجاري.