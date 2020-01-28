وزير خارجية السعودية يتحدث عن "جريمة فظيعة" هزت المملكة

تحدث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مجددا عن قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول.

ووصف الأمير فيصل بن فرحان، في مقابلة مع شبكة "CNN" الأمريكية، ما حدث بـ"الجريمة الفظيعة" وهزت المملكة وكان لها "تأثير عميق" على جميع السعوديين.

وأكد الوزير السعودي أن "المملكة أوضحت بصورة جلية أن عليها مسؤولية تحميل المسؤولين عن هذه الجريمة، المسؤولية الكاملة".

وصدرت في السعودية، الشهر الماضي، أحكام بإعدام خمسة أشخاص وسجن ثلاثة آخرين في القضية، ورفضت المحكمة الاتهامات الموجهة لثلاثة آخرين لعدم ثبوت إدانتهم.

وقالت تركيا إن نتائج المحاكمة لم تخدم العدالة، مؤكدة أنه "إهانة لذكاء أي مراقب منصف".

وأثار مقتل خاشقجي، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة، غضبا على مستوى العالم، وقالت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وحكومات غربية إنها تعتقد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أصدر الأوامر بقتل خاشقجي، لكن مسؤولين سعوديين يقولون إنه لم يكن له أي دور على الرغم من أن ولي العهد أشار في سبتمبر/ أيلول، إلى تحمله بعض المسؤولية الشخصية عن الجريمة، قائلا إنها وقعت "وأنا في موقع السلطة".