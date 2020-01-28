رئيس الحكومة المغربية: علاقتي بالملك "سمن على عسل"

وأضاف العثماني خلال حديثه عن السياسات المغربية: "أنا مع جلالة الملك سمن على عسل، وأنا ما عندي مشكل. جلالة الملك يشرف على الأمور، لأنه يرشد أكثر ويعاون الله يجازيه بخير"، حسب صحيفة هسبيرس المغربية.
العثماني: أنا والملك "سمْنٌ على عسل".. والقصر يُطلق المخططات https://t.co/biRwrW2Mhs #سياسة— Hespress هسبريس (@hespress) January 27, 2020
وأوضح العثماني أن الملك يشرف على جميع الاختصاصات، وأن المعارضة تخلط الأوراق فيما بينها بسبب إقحامها للملك محمد السادس في جدالات مجلس النواب.
وحسب الصحيفة، يرى العثماني أنه "لا يوجد أي تداخل أو تناقض بين اختصاصاته واختصاصات الملك محمد السادس".
وكانت المعارضة البرلمانية تحدثت عن الملك محمد السادس في جدلها حول بعض السياسات التي ينفذها العثماني.
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