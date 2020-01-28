أمير قطر يقبل استقالة رئيس الوزراء ويعين الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني خلفا له

أعلن الديوان الأميري القطري، أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد، قبل استقالة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء.

وحسب وكالبة الأنباء القطرية "قنا": "سمو أمير البلاد المفدى يصدر الأمر الأميري رقم ( 1 ) لسنة 2020 بقبول استقالة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء".

— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 28, 2020

​وأصدر الشيخ تميم بن حمد، أمرا جديدا بتعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء.

— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 28, 2020

وقالت الوكالة الرسمية إن "الأمر الأميري نص على العمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية".