"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة مسيرة جنوب صعدة قبالة جيزان

أعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة استطلاع مسيّرة تابعة لقوات التحالف في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله"، أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة استطلاعية للتحالف أثناء تحليقها في سماء منطقة الصبة بالملاحيظ مركز مديرية الظاهر جنوب غرب صعدة قبالة قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

وأضافت أن عملية إسقاط الطائرة تمت بـ"سلاح مناسب"، بدون تفاصيل إضافية.

وتعد الطائرة هي الثانية التي يتم إسقاطها في المنطقة ذاتها خلال شهر، حيث أعلنت الجماعة في الثالث من يناير/ كانون الثاني الجاري، تمكن دفاعاتها من إسقاط طائرة استطلاع للتحالف بسلاح مناسب.