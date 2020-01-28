أول تعليق من رئيس الوزراء القطري عقب قبول استقالته

نشر الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس الوزراء القطري المستقيل، أول تغريدة له عقب إعلان استقالته من منصبه، اليوم الثلاثاء.

وأعرب الشيخ عبد الله بن ناصر، عن شكره لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على ثقته، قائلا: "في البداية أود أن أعرب عن خالص امتناني وشكري لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني على ثقته الغالية التي أولاني إياها طوال فترة خدمتي، وعلى توجيهاته السديدة لي على مدى السنوات الماضية، كما أتمنى ان أكون قد وفقت في تحمل المسؤولية والأمانة طوال فترة خدمتي للوطن والأمير... كما أشكر كل من عمل معي وكانوا خير سند ومعين لي... حفظ الله الأمير وحفظ الله قطر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

— عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني (@ANK_AlThani) January 28, 2020

— عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني (@ANK_AlThani) January 28, 2020

​وكان الديوان الأميري القطري أعلن في وقت سابق اليوم، أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد قبل استقالة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء.

وحسب وكالبة الأنباء القطرية "قنا": "سمو أمير البلاد المفدى يصدر الأمر الأميري رقم ( 1 ) لسنة 2020 بقبول استقالة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء".

​وأصدر الشيخ تميم بن حمد أمرا جديدا بتعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء.