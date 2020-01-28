جنبلاط إلى العاصمة الروسية قريبا

كشفت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، أن النائب والوزير السابق ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، يخطط لزيارة العاصمة الروسية في القريب العاجل.

ونقلت جريدة "الأنباء اللبنانية الإلكترونية"، الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، بيان مفوضية الإعلام في الحزب والذي جاء فيه التالي: "زار القيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي الدكتور حليم بو فخر الدين، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في موسكو؛ بحضور السفير أندريه فيدوفين".

وتابع البيان "جرى بحث الأوضاع العامة وتم الاتفاق على زيارة يقوم بها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى موسكو للقاء المسؤولين والبحث في المستجدات الراهنة".