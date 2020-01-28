قتيل وجريح في هجوم لـ"داعش" على صيادين في صلاح الدين شمالي بغداد

قتل مدني وأصيب أخر، اليوم الثلاثاء 28 كانون الثاني/يناير، إثر هجوم مسلح شنه عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، على صيادي الأسماك قرب نهر دجلة، في محافظة صلاح الدين، شمال العاصمة بغداد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، بمقتل مدني، وإصابة آخر، إثر إطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات "داعش" الإرهابية على الصيادين المتواجدين لصيد الأسماك على ضفاف نهر دجلة في منطقة الزلاية التابعة لقضاء الدور بمحافظة صلاح الدين، شمالي البلاد.

وأكدت الخلية أن القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي.

وتعرض عناصر من "داعش" الإرهابي، الثلاثاء 14 يناير الجاري، لإحدى نقاط المقر المسيطر في الدجيل /فوج طوارئ صلاح الدين الرابع، في منطقة شيخ إبراهيم على سور بغداد، مما أدى إلى مقتل منتسبين اثنين، وجرح خمسة آخرين بينهم ضابط.

وشهدت مناطق متفرقة من شمال وغرب البلاد، مؤخرا، هجمات إرهابية عديدة، استهدفت النقاط الأمنية والقوات التي تحمي الحقول النفطية لاسيما في كركوك، وصلاح الدين، شمال بغداد.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.