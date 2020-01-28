الدفاع الجزائرية تؤكد وفاة طياري مقاتلة "سوخوي 30" المنكوبة

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الثلاثاء، مقتل طياري المقاتلة العسكرية التي سقطت ليلة الاثنين، بولاية أم البواقي، وفتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للدفاع الجزائرية: "أثناء القيام بطلعة ليلية أمس الاثنين 27 يناير/كانون الثاني 2020، سقطت طائرة عسكرية من نوع سوخوي 30".

وأضاف البيان: "الطائرة سقطت في مكان خال من السكان بضواحي مشتة شيموط على بعد 16 كيلومترا من بلدية عين الزيتون بولاية أم البواقي، مما أسفر عن استشهاد قائد الطائرة ومساعده".

وبحسب البيان، أمر رئيس أركان الجيش الجزائري، اللواء شنقريحة سعيد، بفتح تحقيق فوري للوقوف على أسباب الحادث وكشف ملابساته، كما تقدم بالتعازي لأسرتي الضحيتين.

وكانت صحيفة "الجيري 24" قد أفادت، في وقت سابق، بتحطم طائرة عسكرية بولاية أم البواقي في شمال شرق الجزائر، وذكرت وكالة "رويترز" أن طياري الطائرة قتلا نتيجة التحطم.