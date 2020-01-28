الجيش السوري يطهر بلدة "كفرومة" ويقترب من إطباق الحصار على معرة النعمان

تابعت وحدات من الجيش السوري عملياتها العسكرية بريف إدلب الجنوبي مسيطرة على بلدة "كفرومة" غرب مدينة معرة النعمان بعد اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة في المنطقة.

وأكد مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب أن وحدات من الجيش السوري واصلت عملياتها تحت غطاء جوي ومدفعي وصاروخي كثيف في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، لتسيطر على بلدة "كفرومة" غرب معرة النعمان بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم جبهة النصرة وحلفائه في المنطقة.

وأضاف أن سيطرة الجيش السوري على "كفرومة" تعني إطباق حصاره بشكل شبه كامل على مدينة معرة النعمان، ولا يفصله عن الإطباق الكامل على المدينة سوى بعض المزارع الواقعة شمال البلدة.

وتقع بلدة "كفرومة" إلى الغرب من مدينة معرة النعمان، وتشكل مع الحامدية التي حررها الجيش مساء أمس، قوسا يتحلق حول المدينة ممتدا بين حدودها شرقا وغربا من الجهة الجنوبية، قاطعا الأوتستراد الدولي (حلب حماة) جنوب معرة النعمان.

وكان الجيش السوري قد حرر، أمس، مجموعة من البلدات التي تتحلق حول معرة النعمان من الجهة الشمالية، بما في ذلك سيطرته على المقطع الشمالي من الأوتستراد الدولي الذي يصل المعرة بمدينة حلب.

ومع إطباق الحصار بشكل شبه كامل على مدينة معرة النعمان، لا يبقى أمام مسلحي جبهة النصرة وحلفائهم سوى منفذ وحيد للخروج من معرة النعمان عبر طريق (أريحا) مرورا بميحط القلعة التاريخية التي تقع إلى الشمال الغربي من المدينة.