الكويت... الحكم بالسجن على 3 متظاهرين في قضية البدون

أصدرت محكمة كويتية حكما بالسجن على 3 من المتظاهرين في قضية "البدون".

وقضت محكمة الجنايات في الكويت، حسب صحيفة "القبس" الكويتية بحبس المتهم الأول في قضية تظاهرات البدون الأخيرة بالمؤبد، وهو خارج البلاد.

كما قضت المحكمة بحبس اثنين آخرين محجوزين لمدة 10 سنوات، وقررت الامتناع عن عقاب آخرين وبراءة عدد منهم.

وشهدت الكويت في يوليو/تموز العام الماضي، مظاهرات احتجاجات على أوضاع معيشة البدون، ما أدى إلى اعتقال عدد من الناشطين.

ويعيش أكثر من 100 ألف شخص(البدون) فى الكويت بدون جنسية منذ سبعينيات القرن الماضي، ولا يتمتعون بالخدمات التى يحصل عليها المواطن الكويتي، ويطالبون دائما بالحصول على الجنسية.