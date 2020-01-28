وكالة: حماس تشارك في اجتماع السلطة الفلسطينية للرد على "صفقة القرن"

قال مسؤولون فلسطينيون، اليوم الثلاثاء، إن ممثلين عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سيشاركون في اجتماع القيادة الفلسطينية الذي دعا إليه الرئيس محمود عباس لبحث آليات الرد على خطة السلام التي سيعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم.

وأكد القيادي في حركة فتح "عزام الأحمد"، في تصريحات مع وكالة "فرانس برس": "دعونا حركة حماس لحضور اجتماع القيادة الطارئ وسيحضروا الاجتماع".

ومن بين الذين أكدوا حضور الاجتماع ناصر الدين الشاعر، الذي شغل منصب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم في حكومة حماس التي تشكلت عقب فوز الحركة في الانتخابات التشريعية في 2006.

وأكد الشاعر في تصريحات مع "فرانس برس"، أنه "سيحضر الاجتماع، لكن بصفته رئيس وزراء سابق"، قائلا: "من المؤكد أن القيادة الفلسطينية وجهت الدعوة لكافة الفصائل لحضور الاجتماع، ومنها حركة حماس. غير أنني أحضر بصفتي رئيس وزراء سابق لبحث صفقة ترامب لأنه من غير المعقول أن يقرر العالم مستقبلنا دون حضورنا".

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لاجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية لمناقشة صفقة القرن، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك قبل ساعة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطته للسلام في الشرق الأوسط، والذي أكد أن العديد من الدول العربية وافقت على هذه الخطة، وأن الجانب الفلسطيني سيطلع عليها.