الخارجية اليمنية تعلن موعد استئناف الرحلات العلاجية من مطار صنعاء

أعلنت وزارة الخارجية اليمنية أنها شرعت في تسيير رحلات مباشرة لنقل مرضى الحالات المستعصية من صنعاء، إلى كل من القاهرة وعمان، اعتبارا من الشهر المقبل فبراير/ شباط.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، مشيرة إلى أن الوزارة أعلنت في بيان لها، أن "هذه الخطوة الإنسانية تهدف للتخفيف من معاناة المواطنين غير القادرين على تحمل مشقة السفر برا، إلى مطارات الجمهورية الأخرى، بعد رفض ميليشيا الحوثي مبادرات الحكومة المتكررة لتشغيل مطار صنعاء للرحلات الداخلية".

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن وزارة الخارجية أعربت عن "شكرها لقيادة تحالف دعم الشرعية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، لتعاونها في تحقيق هذه الغاية"، مشيدة بالجهود، التي بذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لتسهيل تسيير هذه الرحلات.

وقالت وكالة "الأناضول" إن الخارجية اليمنية أعلنت استئناف الرحلات العلاجية الخارجية، عبر مطار صنعاء الدولي، بعد توقف دام 42 شهرا، مشيرة إلى أن ذلك جاء إثر سماح التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن بتلك الخطوة.

وكان التحالف العربي يفرض، منذ أغسطس/ آب 2016، حظرا على جميع الرحلات من مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين باستثناء الرحلات الإنسانية الخاصة بالأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية الإنسانية.