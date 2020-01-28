عزام الأحمد: نراهن على أنفسنا وقوة حقنا لإفشال "صفقة القرن"

أعلن عزام الأحمد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن القيادة الفلسطينية ستتخذ "قرارا مدروسا وعمليا" من شأنه إفشال كل ما تطرحه الإدارة الأمريكية حول صفقة القرن المزعومة.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الأحمد، قوله: "حان الوقت للتحلل من كافة الاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل ردا على خطة واشنطن".

وتابع: "القيادة الفلسطينية ستتخذ قرارا رسميا ومدروسا وقابلا للتطبيق يؤدي لإفشال كل ما تطرحه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

كما ذكر الأحمد أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، سيدعو إلى اجتماع للقيادة الفلسطينية يضم فصائل منظمة التحرير، واللجنة التنفيذية للمنظمة، وقادة الأمن، واللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس الحكومة، عقب إعلان الإدارة الأمريكية عن صفقة القرن المزعومة.

وقال: "نحن نراهن على أنفسنا وقوة حقنا لإفشال الصفقة".

وأوضح الأحمد أن "صفقة القرن جاري تنفيذها منذ عامين، وهذا الإعلان محاولة لتجميل الصفقة لدى الجانب الفلسطيني".

وتابع: "المؤشرات تقول إن الصفقة تتضمن إقامة كيان فلسطيني منزوع السلاح، وعاصمة لهذا الكيان في بلدة شعفاط شمالي مدينة القدس، دون أي حديث عن دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة".