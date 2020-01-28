أمير قطر يوجه رسالة إلى رئيس الوزراء المستقيل

وجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى رئيس الوزراء القطري المستقيل عبد الله بن ناصر.

وقال الشيخ تميم بن حمد، في تغريدة له عبر صفحته على "تويتر": "نشكر الأخ عبد الله بن ناصر على كل الجهود المخلصة التي بذلها في كل مواقعه على مدى السنوات الماضية، والتي كان لها أثر إيجابي في مسيرة دولة قطر والمنجزات التي تحققت على كل الصعد، برغم التحديات".

وأضاف: "الشيخ عبد الله كان جنديا من جنود قطر وسيبقى كذلك في خدمة هذا الوطن الغالي".

— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) January 28, 2020

​وكان رئيس الوزراء المستقيل عبد الله بن ناصر أعرب في تغريدة له، عن خالص شكره وامتنانه لثقة أمير قطر فيه طوال فترة خدمته في منصبه هذا.

وقال: "أود أن أعرب عن خالص امتناني وشكري لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على ثقته الغالية التي أولاني إياها طوال فترة خدمتي، وعلى توجيهاته السديدة لي على مدى السنوات الماضية".

وفي وقت سابق، أصدر أمير قطر أمرا أميريا بتعيين خالد بن خليفة رئيسا لمجلس الوزراء، بدلا عن عبد الله بن ناصر، وأكد الديوان القطري احتفاظ وزيري الخارجية والطاقة بمنصبيهما في هذا التغيير الوزاري.