تفويض جديد لأمن الدولة... الملك سلمان يصدر قرارات جديدة

رأس العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في قصر اليمامة.

وقد أصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات أولها تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب المالديفي في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية المالديف، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وقرر المجلس الموافقة على ملحق بروتوكولي بين حكومة المملكة وحكومة الصين الشعبية بشأن الاتفاق بتشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

وشملت القرارات تفويض وزير العدل أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الأوكراني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة ووزارة العدل في أوكرانيا، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وفوض المجلس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء أو من ينيبه بالتباحث مع المجلس الأوروبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة والإدارة الأوروبية لجودة الأدوية والرعاية الصحية بمجلس أوروبا في مجال تبادل المعلومات الصيدلانية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على نموذج استرشادي لاتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

كما قرر المجلس تفويض معالي رئيس أمن الدولة أو من ينيبه بالتباحث مع الجهات المعنية في الدول الأخرى، في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

وتضمنت القرارات أنه لا يجوز للمواطن حمل وسام أجنبي في المناسبات الوطنية إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.