إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمال الخليل

أصيب عشرات الطلبة الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، عقب مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي، في مخيم العروب شمال الخليل.

ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية، عن مصادر محلية، القول إن "جنود الاحتلال أطلقوا الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب الطلبة الذين خرجوا تنديدا بما تسمى صفقة القرن، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق".

ويعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينتش، خطته للسلام في الشرق الأوسط، بعد أن أكد أن العديد من الدول العربية وافقت على هذه الخطة، وأن الجانب الفلسطيني سيطلع عليها.

من جانبه، دعا الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، السفراء العرب والمسلمين إلى عدم المشاركة في مراسم إعلان "صفقة القرن" الأمريكية في واشنطن. وقال أبو ردينة، في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "إننا نهيب بالسفراء العرب والمسلمين الذين وجهت لهم دعوات لحضور إعلان صفقة القرن المشؤومة بعدم المشاركة في هذه المراسم التي نعتبرها مؤامرة تهدف إلى النيل من حقوق شعبنا الفلسطيني وإفشال قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".